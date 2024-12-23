На Южном Урале детей отправили учиться за 19 км от дома

В Челябинской области закрыли сельскую школу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в школе деревни Григорьевка Каслинского района учились 39 человек, 15 из них приезжали из окрестных деревень. С сегодняшнего дня их перевели на дистант, а после новогодних каникул и ученики, и учителя будут ездить за 19 км в Тюбук.

Здание их школы признано аварийным. Местные жители заявляют, что ремонта там никогда не было. Однако некоторые уверены, что закрывать школу не было нужды: «Условия обучения в нашем образовательном учреждении абсолютно приемлемы. Потолки, полы и стены целые, а в школе всегда тепло», – рассуждают родители, заявляя: «Закрытие школы – это начало конца любого населенного пункта».

В администрации Каслинского района рассказали, что сначала аварийным признали здание начальных классов. Малышей перевели к старшеклассникам, в одном из кабинетов сделали столовую. Но во время повторной экспертизы выяснилось, что авариными являются все три здания учебного заведения: помещенияначальной, основной школы и спортзала, пишет 74.ru.

В региональном министерстве образования сообщили, что рассматривается два варианта: капремонт или строительство модульной школы. Но более конкретной информации нет.

Челябинск, новый День, Ольга Арсентьева

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