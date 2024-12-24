24 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

18:00 Челябинск – Концерт симфонического оркестра «И быль, и сказка в Рождество» в рамках выставки работ студентов и преподавателей факультета изобразительного искусства «Радостный свет Рождества» (ЮУрГИИ, ул. Плеханова, 41)