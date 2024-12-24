24 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

24.12.2024, вторник
-
09:00 Челябинск – Мастер-класс по валянию из шерсти для СВО (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, 1-й этаж)
-
10:00 Челябинск – Мастер-класс по созданию елочной игрушки – книжки (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
-
10:00 Челябинск – Мастер-класс «Карта желаний» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
-
11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00 Челябинск – Книжная эстафета «Неразлучные друзья: мама, папа, книга, я!» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
-
11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов Курчатовского района «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
13:00 Челябинск – Игровая программа «К нам идет Новый год» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
-
14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Волшебная елочка» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
-
15:00 Челябинск – Настольные битвы: играем в игру «Обычное дело» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
-
18:00 Челябинск – Концерт симфонического оркестра «И быль, и сказка в Рождество» в рамках выставки работ студентов и преподавателей факультета изобразительного искусства «Радостный свет Рождества» (ЮУрГИИ, ул. Плеханова, 41)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»