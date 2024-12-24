В Челябинске похитили девушку

В челябинском микрорайоне на глазах у жителей похитили молодую женщину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел ночью понедельника, 23 декабря, в микрорайоне Чурилово в Челябинске.

По словам очевидцев, около 22:00 неизвестные вывели из строя камеру домофона. Позднее один из них остановил подошедшую к подъезду девушку. После короткого разговора, сопротивляющуюся челябинку затолкнули в подъехавшую машину и увезли в неизвестном направлении.

О произошедшем горожане сообщили в полицию. «В ходе проверки информации были установлены обстоятельства и участники события, которые, как выяснилось, между собой знакомы», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские вернули девушку домой. В настоящее время молодая челябинка находится с семьей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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