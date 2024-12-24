Без интриги: в Коркино выбрали нового главу округа

Глава Коркинского округа избавился от приставки «врио».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 24 декабря, собрание депутатов Коркинского муниципального округа, единогласно поддержали кандидатуру Александра Орла в ходе голосования за претендентов на пост руководителя окружной администрации.

Напомним, кресло главы округа освободилось 31 октября, когда депутаты приняли досрочную отставку Натальи Лощининой. Причиной отставки послужили массовые беспорядки, произошедшие в Коркино в конце октября после убийства женщины-таксистки, в котором обвинили представителей цыганской общины.

В тот же день врио главы округа назначили Александра Орла, подавшего заявление об уходе с поста главы Ленинского района Челябинска.

Об участии в конкурсе на должность руководителя муниципалитета заявили семь человек. Трое из них – Александр Орел, советница главы Ирина Тишина и руководитель окружного управления физкультуры, спорта и туризма Евгений Бакиев – прошли в финал. Впрочем, Бакиев взял самоотвод.

Александр Орел родился в 1973 году в Челябинске. В 1995 году окончил Челябинский государственный педагогический институт (ныне – ЮУрГГПУ) по специальности «учитель физики и астрономии». С 1993 по 2001 год работал учителем физики в челябинской школе №17. В 2001 году перешел на работу в управление по делам образования Челябинска, где дослужился до должности заместителя начальника управления.

Во время работы в городской администрации получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция» (ЮУрГУ, 2009 год). В 2011 году покинул управление по делам образования, возглавив Ленинский район областного центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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