В Челябинской области в разы снизили лимиты электропотребления

С 1 января на Южном Урале меняются лимиты потребления электроэнергии в рамках установленных диапазонов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», в домах, оборудованных электроплитами и электронагревательными установками, верхняя граница первого диапазона составит 3900 киловаттчасов в месяц. При увеличении объемов потребления начнет действовать второй диапазон. Свыше 6000 киловаттчасов – электроэнергия будет расходоваться в рамках третьего диапазона.

В домах с газовым оборудованием расход электроэнергии ниже, поэтому граница первого диапазона сужена до 1200 киловаттчасов. При месячном потреблении от 1200 до 6000 киловаттчасов действует второй диапазон, свыше 6000 киловаттчасов в месяц – третий диапазон.

При расходовании электроэнергии в пределах первого диапазона действует льготный тариф (2,97 рубля для домов с электроплитами и 4,24 рублей – с газовыми). Во втором и третьем диапазонах тарифы приравнены к ценам на электроэнергию, используемую в коммерческих целях (4,39 рубля и 6,83 рубля в первом случае, 6,27 и 9,75 рубля – во втором).

Следует отметить, что новые границы существенно понижены по сравнению с действующими в 2024 году. Сейчас верхняя граница потребления электроэнергии для первого диапазона определена в 11 тысяч 160 киловаттчасов, для второго – 11 тысяч 170, для третьего – от 11 тысяч 171 киловаттчаса в месяц.

При этом, по данным гарантирующего поставщика, большинство жителей Челябинской области расходуют электроэнергию в пределах первого диапазона. Средний объем потребления составляет 200 киловаттчасов месяц. В рамках 2 и 3 диапазона рассчитывают менее 1% лицевых счетов, это порядка 12 тысяч домов.

Также в компании отметили, что около 80% домов расположены в сельских населенных пунктах. «Если вы проживаете в сельской местности и ваш объем потребления электроэнергии превышает 1200 киловаттчасов месяц, рекомендуем направить в компанию технический паспорт дома, либо документы о технологическом присоединении к электрическим сетям, в которых указана нагрузка на электроплиту либо нагревательную установку. На основании этих документов первый диапазон будет увеличен с 1200 киловаттчасов до 3900 киловаттчасов. Этот лимит достаточен, чтобы комфортно себя чувствовать и платить за электроэнергию по льготному тарифу», – прокомментировал первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

Направить документы можно через интернет-приемную на сайте гарантирующего поставщика или принести в ближайшую точку обслуживания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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