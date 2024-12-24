Лихачу из Карабаша, сбившему мать и дочь на пешеходном переходе, вынесли приговор

В Челябинской области завершился суд по делу о жуткой аварии на Миассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Миасский городской суд признал 22-летнего жителя Карабаша виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

Авария произошла 1 августа текущего года на проспекте Макеева в Миассе. Молодой водитель БМВ, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не обратил внимание, что ехавший впереди автомобиль притормаживает, чтобы пропустить пешеходов. Карабашец не стал снижать скорость и сбил переходивших дорогу 20-летнюю девушку и ее 48-летнюю мать.

От полученных травм девушка скончалась в больнице, женщине причинен тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил лихача к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Также удовлетворены иски потерпевшей стороны на сумму около 4 миллионов рублей о возмещении причиненного морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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