Директора школы в пригороде Челябинска оштрафовали за исключение ученицы

В Сосновском районе руководство школы наказали за необоснованное исключение девятиклассницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сосновского района провело проверку по обращению матери девочки-подростка.

Выяснилось, что директор одной из школ муниципалитета отчислила ученицу 9 класса из образовательного учреждения за нарушение дисциплины. При этом оснований для этого не было, а мнения родителей ребенка и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сосновского района руководитель организации предпочла проигнорировать.

Проверка показала, что девушка «каких-либо проступков на систематической основе не допускала, иные меры воздействия к ней не применялись, следовательно, оснований для принятия крайней меры дисциплинарной ответственности не имелось».

При этом закон требует, чтобы решение об отчислении принималось только по согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних и с учетом мнения законного представителя. Однако комиссию о произошедшем известили лишь постфактум. А родители узнали о принятом решении только при вручении им приказа об отчислении и возврате личного дела дочери.

По результатам рассмотрения представления прокурора девушку восстановили в школе.

За допущенные нарушения директор школы оштрафован на 30 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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