Силовики пришли в южноуральский миндортранс

Первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта проверяют на причастность к ОПГ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта региона Станислава Харченко прошли обыски на рабочем месте и дома. Об этом сообщают сразу несколько источников.

По мнению силовиков, чиновник мог быть связан с деятельностью ОПГ дорожников. Напомним, признаки ОПГ представители силовых структур усматривают в действиях дорожных компаний, связанных с предпринимателем Нвером Колозяном. Высокопоставленный чиновник мог отвечать за заключенные с организациями государственных компаний.

60-летний Станислав Харченко – первый представитель так называемой «команды Текслера», к которому пришли силовики.

Чиновник приехал в Челябинскую области после назначения Алексея Текслера главой региона. Харченко начинал карьеру в 1986 году на Норильском комбинате. Впоследствии возглавлял компанию «Востоксибтранс». Затем работал в структурах федерального министерства энергетики.

В декабре 2019 года был назначен заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

1 апреля 2021 года стал первым заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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