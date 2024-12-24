В центре Челябинска отключат светофоры на трех перекрестках

На трех перекрестках в Челябинске отключат светофорные объекты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 25 декабря, с 8:00 до 18:00 будут отключены светофоры на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Работниц.

Кроме того, с 10:00 до 17:00 выключат светофорный объект на пересечении улиц 2-ой Потребительской и Нефтебазовой.

Внимательными автомобилистам необходимо быть в среду и на пересечении улиц Энгельса и Курчатова, где светофоры планируется отключить с 13:00 до 17:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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