«Трактор» одерживает блестящую победу в Астане

Челябинский «Трактор» в Астане громит «Барыс» – 5:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начали гости активно. И уже на 5-й минуте после перехвата убежали в быструю контратаку.

Никита Тертышный от борта отправил шайбу в центр, и Егор Попов в ближнем бою не оставил шансов голкиперу казахстанцев – 1:0, «Трактор» открывает счет.

Уже на 7-й минуте «черно-белые» увеличивают отрыв. Андрей Светлаков отдает пас в центр Максиму Шабанову, форвард челябинцев собирает вокруг себя всех защитников «Барыса» и отправляет шайбу направо свободному Виталию Кравцову, который спокойно отправляет ее в верхний угол ворот хозяев – 2:0.

После молниеносного начала в исполнении гостей астанинцы приходят в себя лишь к концу первого периода, но исправить ситуацию не успевают.

А явно поймавшие свою игру челябинцы продолжают и во второй двадцатиминутке. На 21-й минуте Андрей Светлаков набрасывает от синей линии, Виталий Кравцов бьет с пятака, но вратарь хозяев справляется с броском, а вот парировать удар успевшего к отскоку Максима Шабанова уже не может – 3:0.

На 35-й минуте Семен Дер-Аргучинцев вовремя подставляет клюшку после наброса Григория Дронова от синей линии и делает счет 4:0.

Но к концу периода что-то начинает получаться и у казахстанцев. На предпоследней минуте двадцатиминутки Никита Сетдиков скидывает шайбу на правый фланг, Виктор Антипин простреливает на пятак, и Станислав Бочаров переправляет ее в пустой угол ворот Зака Фукале – 1:4, немного отыгрывает «Барыс».

Но развить успех в третьем периоде у хозяев не получается. Первые десять минут проходят в упорной борьбе. И в начале 51-й минуты встречи Стивен Кэмпфер, получив шайбу на синей линии, рвется вперед и отдает пас Остапу на Сафину, который с кистей поражает ворота «Барыса» – 5:1.

Впрочем, 26 секунд спустя Кирилл Савицкий с подачи Адиля Бекетаева вновь отыгрывает одну шайбу – 2:5. После этого хозяева бросаются в одну атаку за другой, но отбиваются челябинцы. И за 13 секунд до сирены сокращают отставание еще на одну шайбу. Отличается Антон Бурдасов, не упускающий возможности забить своим бывшим соратникам – 3:5. А помогает ему в этом еще один экс-«тракторист» – Виктор Антипин.

Но слишком мало времени у «Барыса» остается, чтобы сравнять счет.

5:3, уверенная победа южноуральского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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