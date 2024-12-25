25 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

25.12.2024, среда

10:30 Челябинск – ЛитОбоз «ПроЧЧти»: читаем пьесу «Синяя птица» Мориса Метерлинка (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

11:00 Челябинск – Очно-заочная пресс-конференция, посвященная проекту «Бережно. Рядом»: психологическая помощь женщинам из семей участников СВО» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63)

12:00 Челябинск – Мастер-класс по адаптивным видам спорта для участников СВО (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, 1-й этаж)

12:00 Челябинск – Маркетинговая конференция «Тренды продвижения 2025» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит премии губернатора Челябинской области одаренным детям и их наставникам (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27)

14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Семейство снеговиков» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Карнавал новогодних игрушек «Щелкунчик» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

15:00 Челябинск – Концерт Сергея Пана в клубе «Поэтическая среда» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

15:30 Челябинск – Встреча в клубе шахматистов «ДиONE» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Календарь желаний» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

16:00 Челябинск – Концертная программа «Новогодний огонек» с участием мужского ВИА «Берега» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Мастер-класс по созданию книжной закладки «Книга лучший друг» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

17:00 Челябинск – Пройдет Елка для юных баскетболистов (ДПиШ им. Н.К. Крупской, пр. Свердловский, 59)

17:00 Челябинск – Новогодний литературно-музыкальный вечер (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

18:00 Челябинск – Выступление вокально-хоровых коллективов «Рождества волшебные мгновенья...» в рамках выставки работ студентов и преподавателей факультета изобразительного искусства «Радостный свет Рождества» (ЮУрГИИ, ул. Плеханова, 41)

18:00 Челябинск – Лекция из цикла «От палеолита до NFT» кандидата культурологии Софии Блиновой «Двуликое Возрождение: светлые и темные стороны прекрасной эпохи» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

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