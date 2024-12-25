Госдума отметила вклад председателя совета директоров ММК в развитие Магнитки и Южного Урала

Виктор Рашников отмечен Благодарственным письмом Госдумы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», вручение награды состоялось в ходе визита в Магнитогорск председателя комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Программа визита видного политика, авторитетного правоведа, доктора юридических наук Павла Крашенинникова включала презентацию его книги «Государство против революции» и осмотр курируемого парламентарием центра правовой информации «Библиотека Крашенинникова» после капитального ремонта. В этом году благодаря национальному проекту «Культура» библиотека, получившая в 2002 году статус центра правовой информации, претерпела кардинальное преображение.

«Здорово, когда молодежь занимается поиском информации в таком интерьере! Обучение требует общения – в том числе при обсуждении юридических вопросов. Здесь есть где заниматься в тишине и есть где общаться. Это второе рождение библиотеки!" – оценил увиденное в библиотеке Павел Крашенинников.

Также Павел Крашенинников произнес теплые слова в адрес ключевых фигур в становлении современной Магнитки. «Без моральной и материальной поддержки Виктора Рашникова и Сергея Бердникова невозможно было бы развитие города», – заявил депутат.

Глава думского комитета вручил благодарственные письма. Глава Магнитогорска Сергей Бердников получил письмо лично, а награду, предназначавшуюся председателю совета директоров ПАО «ММК» Виктору Рашникову, вручили генеральному директору ПАО «ММК» Павлу Шиляеву.

Благодарности комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Виктор Филиппович удостоен «за огромный вклад в развитие города и региона и активную гражданскую позицию в вопросах правового просвещения граждан».

Кроме Сергея Бердникова и Виктора Рашникова, благодарностей комитета Госдумы Федерального Собрания РФ удостоились главный юрист ПАО «ММК», руководитель местного отделения Ассоциации юристов России Сергей Шепилов, начальник управления культуры городской администрации Млада Кудрявцева, директор Объединения городских библиотек Магнитогорска Элеонора Потапова, заведующая ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» Елена Ковалик и дизайнерский тандем Семена Вишнякова и Александры Борисовой, внесший большой вклад в обновление библиотеки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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