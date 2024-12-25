Кадровые центры уральских металлургов получили премию Eventiada Awards

Кадровые центры ММК – в числе победителей международной премии Eventiada Awards.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», «Welcome-центр» ММК и центр «Юный металлург» стали победителями международной коммуникационной премии Eventiada Awards в номинации «Реклама и маркетинговые коммуникации».

Рекрутинговый центр ММК и профориентационный центр «Юный металлург» открылись на территории городского курорта «Притяжение» в июле этого года. Концепцию объектов разработала компания FILIN. С помощью современных мультимедийных инсталляций сотрудники центров рассказывают о возможностях трудоустройства на ММК – одной из ведущих сталелитейных компаний России.

В центре рекрутинга на сенсорных экранах представлена информация о ММК и продукции комбината, использующейся в различных сферах экономики – от строительства трубопроводов и мостов до производства консервных банок и монет. Посетители могут увидеть основные этапы технологического цикла, превращающего сырье в сталь, узнать о профессиях и специальностях, востребованных на ММК. Здесь же – аудио-рассказ реальных людей о своей работе. Доступны и живые консультации и тестовые собеседования.

В Центре «Юный металлург» дети с порога погружаются в мир объемного кинотеатра, где информационный контент транслируется на всех поверхностях. На экране – процесс добычи руды и плавки металла – мини-путешествие по ММК.

Интерактивные игровые столы для юных посетителей ярко и доступно показывают каждый этап производства. Посетители могут попробовать себя в любой профессии, выполняя задания с разными уровнями сложности.

Международная премия в сфере коммуникаций Eventiada Awards основана в 2011 году. Вручается за лучшие проекты, реализованные компаниями, корпорациями и организациями. В этом году премия проводится в 13-й раз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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