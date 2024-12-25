Район детской поликлиники №1 в Челябинске остался без воды

Три улицы и пять переулков в Тракторозаводском районе Челябинска остались без водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по монтажу вентиля, специалисты МУП «ПОВВ» временно закрыли задвижку на водоводе вблизи улицы Танкистов, 122, в Тракторозаводском районе областного центра.

На период проведение работ временно ограничена подача воды в дома на улицах Мамина, Шишкина и Фабрично-Заводской.

Также без водоснабжения остаются 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Фабрично-Заводские переулки в частном секторе.

Отметим, что в районе отключения расположено здание детской поликлиники №1.

Челябинск, Виктор Елисеев

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