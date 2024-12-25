Восьмилетняя школьница пострадала во время пожара в Челябинской области

Мать с ребенком пострадали во время пожара в южноуральском селе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел в селе Бродокалмак Красноармейского района.
Загорелся частный жилой дом. Пламя охватило площадь в 40 квадратных метров. Ожоги получили 8-летняя девочка и ее мать, их госпитализировали в медицинское учреждение.
Причину возгорания устанавливают специалисты дознания и испытательной пожарной лаборатории.
Челябинск, Виктор Елисеев
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