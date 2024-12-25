Восьмилетняя школьница пострадала во время пожара в Челябинской области

Мать с ребенком пострадали во время пожара в южноуральском селе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел в селе Бродокалмак Красноармейского района.

Загорелся частный жилой дом. Пламя охватило площадь в 40 квадратных метров. Ожоги получили 8-летняя девочка и ее мать, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Причину возгорания устанавливают специалисты дознания и испытательной пожарной лаборатории.

Челябинск, Виктор Елисеев

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