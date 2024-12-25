В вузе в центре Челябинска прервали занятия из-за тревожного сообщения

Студентов гуманитарно-педагогического университета в Челябинске отправили по домам.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 25 декабря, около полудня в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете.
В вузе уточнили, что в администрацию учебного заведения позвонили и сообщили о минировании.
После этого занятия прервали во всех трех корпусах, расположенных в центре Челябинска – на проспекте Ленина, Свердловском проспекте и улице Сони Кривой.
Здания, соединенные переходами, оцепили представители силовых и экстренных служб.
Студентов и сотрудников эвакуировали и распустили по домам.
Челябинск, Виктор Елисеев
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