Южноуралец почти год задерживал зарплату подчиненным ради выплат родственникам

В Челябинске перед судом предстанет руководитель фирмы, обвиняемый в невыплате заработной платы работникам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего учредителя и директора коммерческой организации.

Следствием установлено, что с января по ноябрь 2023 года глава компании частично и полностью не выплачивал заработную плату начальнику производства и водителю. Задолженность перед ними превысила более 1,4 миллиона рублей.

При этом деньги на зарплату у директора были. Но он предпочитал тратить их на другие нужды организации, в том числе на выплату заработной платы своим родственникам.

В ходе расследования уголовного дела предприниматель так и не погасил задолженность по заработной плате. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска наложен арест на имущество коммерсанта на сумму, превышающую задолженность. В числе арестованных объектов 3 земельных участка, жилые и нежилые помещения, транспортное средство.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube