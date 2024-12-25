На ЮУЖД увеличат число составов на период новогодних праздников

Поездов на Южном Урале станет больше.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, дополнительные поезда будут курсировать во время новогодних и рождественских каникул.

Они отправятся по самым популярным маршрутам:

из Челябинска в Москву, Санкт-Петербург и Нижневартовск;

из Приобья в Челябинск;

из Оренбурга в Москву и Тюмень.

Для организации туристических поездок на вотчину Деда Мороза в Великий Устюг назначен поезд Челябинск – Котлас.

Челябинск, Виктор Елисеев

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