Михаил Котляревский покидает «Трактор», ему на замену придет Никита Коростелев

Челябинский «Трактор» и череповецкая «Северсталь» обменялись нападающими.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», состав южноуральской команды пополнил форвард Никита Коростелев, в обратном направлении проследовал форвард Михаил Котляревский.

Также в сделке задействованы защитники Артем Щучинов и Глеб Иванов, которые тоже сменят свои клубы.

«Решение по обмену было непростым. Прежде всего, хочется поблагодарить Михаила Котляревского за игру в составе «черно-белых» и честную работу, которую он делал каждый день. Никита Коростелев – большой мастер, этот форвард давно был в зоне наших интересов, он является одним из самых острых и продуктивных крайних нападающих в КХЛ. Бросок, игровое мышление, голевое чутье – набор таких качеств сделает «Трактор» только сильнее», – заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Михаил Котляревский родился и начал заниматься хоккеем в Чите. На молодежном уровне дебютировал за ангарский «Ермак», выступал также за команды уфимской системы – «Батыр» и «Толпар». В ВХЛ нападающий представлял «Торос», «Химик» и новокузнецкий «Металлург».

В КХЛ начал играть в сезоне 2016/17 годов за «Салават Юлаев». После этого были «Спартак», «Адмирал» и ХК «Сочи». Летом 2022-го года Михаил Котляревский подписал с «Трактором» пробное соглашение, проявил себя на сборах и заключил с клубом полноценный контракт. За два сезона в составе «черно-белых» нападающий провел 111 матчей, набрал 28 (13+15) очков и завоевал вместе с челябинцами бронзовые медали Кубка Гагарина, войдя в пятерку лучших бомбардиров команды в плей-офф. В текущем сезоне 27-летний форвард участвовал в 36 матчах, набрав 18 очков (9+9).

Никита Коростелев родился в 1997 году в Москве. Воспитанник хоккейных школ «Белые Медведи» и ЦСКА. С 2011 по 2020 годы выступал в североамериканских лигах – CAHS, CTHL, OHL, AHL, ECHL. В 2015-м был выбран в седьмом раунде драфта НХЛ под общим номером 185 клубом «Торонто Мэйпл Лифс».

В сезоне 2019/20 вернулся в Россию и выступал в ВХЛ за «Звезду», а также в КХЛ за «Адмирал». В следующем году провел за ЦСКА 35 матчей, в которых набрал 16 (7+9) очков. С 2021-го по 2024-й годы играл за магнитогорский «Металлург». В прошлом сезоне был обменян из «Магнитки» в «Северсталь» на Александра Петунина, где сходу стал одним из лидеров команды. Всего Никита Коростелев провел в КХЛ 279 матчей и заработал 139 (87+52) баллов за результативность.

Челябинск, Виктор Елисеев

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