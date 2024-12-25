Национальный парк на Южном Урале заполонили волки

Туристов предупредили об активизации волков в лесах Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зюраткуль», в последнее время на территории заповедника активизировались волки. Об этом сообщают государственные инспекторы.

«Их много, вой все чаще и все ближе слышен по ночам, они подходят близко к туристическим тропам», – предупреждают сотрудники парка.

Туристов призывают быть осторожными и не выходить в лес в одиночку даже днем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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