Национальный парк на Южном Урале заполонили волки

Туристов предупредили об активизации волков в лесах Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зюраткуль», в последнее время на территории заповедника активизировались волки. Об этом сообщают государственные инспекторы.
«Их много, вой все чаще и все ближе слышен по ночам, они подходят близко к туристическим тропам», – предупреждают сотрудники парка.
Туристов призывают быть осторожными и не выходить в лес в одиночку даже днем.
Челябинск, Виктор Елисеев
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