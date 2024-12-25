Семья пострадавшей в ДТП студентки не смогла взыскать десятки миллионов с признанного виновным в аварии бывшего южноуральского замгубернатора

Суд снизил сумму компенсации, которую должен выплатить за лечение студентки-инвалида бывший высокопоставленный чиновник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд обязал бывшего замгубернатора Челябинской области Андрея Косилова выплатить студентке из Екатеринбурга, ставшей инвалидом в результате ДТП с участием бывшего чиновника, чуть больше 1,8 миллиона рублей. При этом изначально семья девушки требовала с г-на Косилова 47 миллионов рублей.

Напомним, 28 июля 2019 года Lexus, которым управлял бывший высокопоставленный чиновник, столкнулся с Lada Vesta, следовавшей из Екатеринбурга. В результате трое находившихся в «Ладе» молодых людей получили серьезные травмы. Больше всех пострадала девушка, пролежавшая в коме четыре месяца.

В ходе следствия было установлено, что именно Косилов виновен в аварии, так как ДТП произошло из-за того, что его иномарка, пытаясь обойти попутную машину, выехала на полосу встречного движения в месте, где обгон запрещен.

В феврале 2021 года суд приговорил экс-вице-губернатора к двум годам ограничения свободы и двум годам лишения водительских прав. Также с него взысканы компенсации в пользу пострадавших: 1 миллион рублей – девушке-пассажиру, пострадавшей больше всех, и 300 тысяч рублей – водителю «Лады».

Однако на этом разбирательства не остановились: родители девушки подали еще один иск к Андрею Косилову – о возмещении затрат на лечение дочери, утраченного ею заработка и компенсации морального вреда.

В конце концов, семья екатеринбуржцев и экс-чиновник заключили мирное соглашение: Андрей Косилов обещал компенсировать средства, потраченные на лечение девушки. Но в мае прошлого года выплаты прекратились, а впоследствии адвокаты бывшего замгубернатора сообщили семье, что у их подопечного закончились деньги.

Осенью 2023 года родители пострадавшей студентки вновь подали в суд на бывшего чиновника. Общий объем требований оценили в 47 миллионов рублей.

Но суд удовлетворил иск лишь частично, обязав бывшего высокопоставленного чиновника выплатить 1,86 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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