В южноуральском поселке трое детей погибли в огне

В Челябинской области на пожаре погибли трое детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 25 декабря, в поселке Беловка Чесменского района.

«Загорелся частный дом. При тушении обнаружены тела мальчиков 3, 5 и 7 лет. Их отец от госпитализации отказался», – уточнили представители ведомства.

Открытое горение ликвидировали на 56 квадратах 12 специалистов и 3 единицы техники. К месту следуют испытательная пожарная лаборатория и психолог МЧС России.

Прокуратура Чесменского района начала проверку по факту гибели детей. На место выехал прокурор района Владислав Ботвинкин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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