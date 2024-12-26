26 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

26.12.2024, четверг
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Челябинская область: 5 лет в нацпроекте «Производительность труда» и главные итоги года» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Встреча в рамках Курса активного долголетия (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Занятие «Программа лояльности для малого бизнеса» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, 1-й этаж)
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14:00 Челябинск – Развлекательно-познавательная игровая программа «Новогодний переполох» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Литературно-развлекательная программа «Мы встречаем Новый год» в клубе «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Снежинка» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Конкурсная программа «С Новым годом, короче!» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Занятие «Соцсети: настрой связи» в рамках курсов компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Торжественное награждение победителей областного конкурса подарков из вторсырья «Новогоднее превращение» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, 1-й этаж)
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15:00 Челябинск – Встреча «Рождество» в клубе «Старая пластинка» с выступлением церковного хора (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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15:30 Челябинск – Презентация книги Натальи Денисовой «100 лет челябинскому баскетболу» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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15:30 Челябинск – Проверка готовности промбазы «Эковывоз» к работе в выходные (промышленная база «Эковывоз», Троицкий тракт, 5)
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18:00 Челябинск – Встреча с психологом, социологом и тренером Алексеем Лепшиным «Счастье в новом году и не только» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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18:00 Челябинск – Встреча в клубе общения на английском языке «Speek Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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