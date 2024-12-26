В традиционном календаре ММК представили династии женщин-металлургов

Женские семейные династии представили в корпоративном календаре ММК.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», благотворительный фонд «Я – женщина» ПАО ММК презентовал девятый по счету корпоративный календарь «Жемчужины ММК», посвященный уходящему Году семьи.

В следующем году фонд отметит свое 25-летие. Календарь стал данью уважения и признания женским династиям градообразующего предприятия. Традиционно главные героини календаря «Жемчужины ММК» – работницы комбината и Группы ММК. В этот раз на фото они целыми семьями. В составе трудовых династий – мамы, сестры, бабушки, тети. Возраст героинь – от 1,8 до 80 лет.

Участие в съемках нынешнего календаря приняло рекордное количество фотомоделей – порядка 60-ти, что потребовало от организаторов в три раза больше времени и усилий. До последнего момента участницы не видели фотографий, не знали какой месяц они представляют.

Календарь был выпущен тиражом 300 экземпляров. По традиции часть тиража южноуральцы получат в качестве подарков, остальные календари продадут, а вырученные с их продажи деньги будут направлены на благотворительность.

Челябинск, Виктор Елисеев

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