После гибели троих детей на пожаре в Челябинской области возбудили уголовное дело

Названа причина пожара, унесшего жизни троих детей в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по признакам причинения смерти по неосторожности.

Напомним, трагедия произошла вечером 25 декабря в селе Беловка Чесменского района. В одном из частных домов, расположенных по улице Набережная, произошел пожар. В ходе его тушения спасатели обнаружили тела троих малолетних детей семи, пяти и трех лет.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, причиной трагедии стал неисправный электроудлинитель.

В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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