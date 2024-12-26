После гибели троих детей на пожаре в Челябинской области возбудили уголовное дело

Названа причина пожара, унесшего жизни троих детей в Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по признакам причинения смерти по неосторожности.
Напомним, трагедия произошла вечером 25 декабря в селе Беловка Чесменского района. В одном из частных домов, расположенных по улице Набережная, произошел пожар. В ходе его тушения спасатели обнаружили тела троих малолетних детей семи, пяти и трех лет.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, причиной трагедии стал неисправный электроудлинитель.
В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»