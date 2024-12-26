В Челябинской области умерла школьница, пострадавшая на пожаре в Бродокалмаке

Восьмилетняя девочка, пострадавшая при возгорании в Красноармейском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врачи не смогли спасти восьмилетнюю школьницу, пострадавшую во время пожара в частном доме в селе Бродокалмак. Об этом сообщает целый ряд источников.

Напомним, возгорание произошло в частном жилом доме в селе Бродокалмак Красноармейского района. Пламя охватило площадь в 40 квадратных метров. Ожоги получили 8-летняя девочка и ее мать, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Планировалось направить девочку в Челябинск. Но состояние ребенка не позволило это сделать – у нее оказалось обожжено 80% кожного покрова. Школьница умерла в больнице.

Мать девочки остается в районной больнице.

Челябинск, Виктор Елисеев

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