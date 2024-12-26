Инфляция в Челябинской области превысила 8 процентов

Инфляцию толкают вверх ослабление рубля и перенос издержек производителей и поставщиков в конечную цену товаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, в ноябре годовая инфляция в Челябинской области ускорилась до 8,26% после 7,46% в октябре. Это выше показателя по Уральскому федеральному округу (8,18%), но ниже, чем по стране в целом (8,88%).

«Ускорение инфляции в регионе преимущественно обусловлено сокращением предложения ряда товаров, переносом в цены возросших издержек производителей и поставщиков в условиях повышенного потребительского спроса, а также ослаблением рубля», – отмечают представители финансового регулятора.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары составил в ноябре 7,79% после 6,94% в октябре.

Урожай картофеля и других овощей открытого грунта как в целом по стране, так и в регионе в текущем году был ниже, чем в прошлом году, из-за неблагоприятных погодных условий. Снижение предложения привело к тому, что в ноябре картофель, белокочанная капуста, морковь и репчатый лук в регионе в годовом сопоставлении дорожали сильнее, чем в октябре, отмечают в ЦБ.

Из-за роста издержек тепличных комплексов, в том числе на электроэнергию, цены на свежие огурцы в ноябре в годовом сопоставлении выросли более заметно, чем месяцем ранее, а годовое снижение цен на помидоры замедлилось.

Также издержки производителей молока и молочной продукции увеличились из-за подорожания комбикормов, упаковки и транспортировки. Также выросли их затраты на оплату труда в условиях нехватки кадров. Одновременно с этим в области снизились объемы выпуска сырого молока. В результате ускорился годовой рост цен на питьевое молоко, сметану, творог и творожные сырки.

Цены на непродовольственные товары в ноябре в годовом сопоставлении выросли на 4,08%, в октябре – на 3,60%.

Так, в связи с сокращением предложения бензина на внутреннем рынке, а также ростом издержек нефтепереработчиков ускорился годовой рост цен на автомобильный бензин.

Поставщики парфюмерии и косметики в условиях повышенного потребительского спроса переносили в конечные цены возросшие из-за подорожания логистики и ослабления рубля издержки. Это привело к тому, что в ноябре эти товары в годовом сопоставлении дорожали быстрее, чем месяц назад.

Годовой темп прироста цен на услуги в ноябре увеличился до 13,85% после 12,84% в октябре.

Рост затрат операторов сотовой связи на обслуживание оборудования, расширение и модернизацию сетей, а также на оплату труда персонала стал причиной ускорения годового роста абонентской платы за пакет услуг сотовой связи.

Кроме того, из-за высокого спроса населения и ослабления рубля отдых в Турции в ноябре стал дороже, чем год назад (в октябре он был дешевле).

Челябинск, Виктор Елисеев

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