МУП ПОВВ придется выплатить четверть миллиона рублей челябинской школьнице, упавшей в колодец

Муниципальное предприятие Челябинска пыталось оспорить выплату компенсации десятикласснице, рухнувшей в колодец.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, с иском к МУП ПОВВ о взыскании 250 тысяч рублей в пользу юной челябинки в суд обратился прокурор Тракторозаводского района Челябинска.

Напомним, инцидент произошел в сентябре прошлого года в Тракторозаводском районе на улице Культуры. Возле образовательного комплекса «Смена» десятиклассница наступила ногой на крышку канализационного люка, та перевернулась, и школьница одной ногой провалилась в колодец.

Девочку увезли в больницу и экстренно прооперировали. Родители, осмотрев место происшествия, обнаружили, что крышка ничем не закреплена – у нее сломаны крепления, сам колодец глубокий, а дне торчат штыри. Так что ситуация могла быть гораздо хуже, если бы школьница провалилась полностью.

В июле текущего года Тракторозаводский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Однако муниципальное предприятие обжаловало судебное решение, не согласившись с размером компенсации.

Судебная коллегия Челябинского областного суда по гражданским делам оставила решение без изменения.

Исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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