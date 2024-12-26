В Челябинске частично закрыли движение у суда Советского района

Движение около суда Советского района Челябинска частично ограничено.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ на инженерных сетях до 30 декабря ограничено движение транспорта по улице Елькина в районе дома №76а.
Проезд затруднен по крайней правой полосе по направлению к улице Овчинникова.
Водителей просят учитывать дорожную остановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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