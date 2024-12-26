Доплату в 7 тысяч рублей получат не все водители «скорых» в Челябинской области

Южноуральские депутаты утвердили закон о ежемесячных доплатах водителям машин скорой медицинской помощи, но с уточнением.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, парламентарии поддержали инициативу региональных властей о ежемесячных выплатах сотрудникам медучреждений.

«Эта региональная мера поддержки направлена на устранение дефицита рабочих кадров, а также закрепление в штате областных государственных учреждений водителей скорой медицинской помощи», – заявили в областном парламенте.

Закон приняли сразу в трех чтениях. Согласно документу, ежемесячная выплата в размере семи тысяч рублей будет выплачиваться водителям машин скорой медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию областных государственных учреждений.

Однако в полном объеме ее получат не все, отмечается в законе. На 7 тысяч рублей доплаты смогут рассчитывать лишь те водители, кто полностью отработал нормативное количество часов в месяц. Если же отработанных часов до нормы не хватило, выплата будет рассчитываться пропорционально отработанному времени. Интересно, что если сотрудник закончит месяц с переработкой, то доплату ему начислят без соблюдения принципа пропорциональности – он получит все те же 7 тысяч рублей.

Эта региональная мера поддержки будет действовать с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2025 года включительно.

Напомним, первоначально планировалось, что доплату начнут начислять с 1 января 2025 года. Однако в середине декабря текущего года регион всколыхнула новость о массовом увольнении водителей «скорых» в Чебаркуле: 16 декабря 8 из 14 сотрудников подали заявления об уходе. Причинами этого в социальных сетях назвали «наплевательское отношение администрации и руководства к нелегкому труду» и «мизерную заработную плату». По словам чебаркульцев, у водителей, работающих по 12 часов в сутки, она еле дотягивает до 25 тысяч рублей.

После демарша сотрудников скорой медицинской помощи в Чебаркуль выехал заместитель министра здравоохранения области Евгений Ванин. 17 декабря он встретился с водителями «скорой». После этого в минздраве заявили, что сотрудники отозвали свои заявления об увольнении. Сами водители в соцсетях заявили, что пока решили взять тайм-аут.

А в ведомстве решили сдвинуть введение доплаты на месяц раньше.

Челябинск, Виктор Елисеев

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