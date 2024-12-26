Кредитные консультанты из Челябинской области обули банк на 88 миллионов рублей

Полиция задержала дюжину аферистов, похитивших более 88 миллионов рублей у банка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, к организации махинаций причастны три человека – две жительницы Челябинской области, 44 и 41 года, а также их 27-летняя знакомая из Ростова-на-Дону.

Дамы когда-то помогали своим клиентам в оформлении ипотечного кредитования. Кроме того, прекрасно ориентировались в области риелторского дела.

В августе 2023 года женщины решили кардинально улучшить свой доход. И стали искать людей, готовых за денежное вознаграждение поучаствовать в махинациях. Тем, кто соглашался, они помогали составить через один из онлайн-сервисов заявки на получение кредитов на строительство домов в Сосновском и Красноармейском районах Челябинской области. При этом информация о заемщиках, в том числе персональные данные и сведения о доходах, в запросах указывалась недостоверная.

Подготовленные подложные документы предоставляли в банк, и обратившимся выдавались кредиты. Суммы варьировались от 2,6 миллиона до 6 миллионов рублей. Рядовые сообщники отдавали 50% полученных средств организовавшим мошенническую схему женщинам. Возвращать займы и выплачивать проценты никто не собирался. Хотя иногда в течение нескольких месяцев платежи вносили – чтобы раньше времени не появлялись вопросы к заемщику.

По предварительным данным, орудовали мошенники до мая 2024 года. Под началом криминальной троицы действовали девять человек – не только южноуральцы, но и жители других регионов России. В общей сумме участники группы похитили у одного банка свыше 88 миллионов рублей.

На данный момент полицейские задержали 12 человек, среди которых 7 женщин. В нескольких городах Челябинской области, а также в Москве, Абакане, Ростове-на-Дону и Краснодаре проведены обыски по местам проживания подозреваемых. У них изъяты деньги, золотые украшения, сотовые телефоны, банковские и SIM-карты, договоры займа, поддельные паспорта.

Задержанные стали фигурантами нескольких уголовных дел, возбужденных по признакам мошенничества и мошенничества в сфере кредитования. Всем им избраны различные меры пресечения. Некоторые заключены под стражу. Устанавливается их причастность к совершению других аналогичных афер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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