В России все чаще заказывают продукты утром

Число россиян, заказывающих продукты утром, ощутимо выросло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число заказов продовольственных товаров утром выросло в России в 2024 году на 11%. Об этом сообщает телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные «Сбераналитики».

При этом сервисами по доставке продуктов пользуются уже больше половины россиян (57%).

Обычно утром покупатели предпочитают заказывать продукты на завтрак (молоко, яйца, творог, сметану, хлебобулочные изделия, сыр), печенье и пряники, фрукты и воду.

Предпочтение доставке россияне отдают из-за легкости в сравнении цен (71%), доступности заказа из любой точки (68%) и широте ассортимента (65%).

Отмечают покупатели также отсутствие необходимости стоять в очередях и посещать людные места. А для кого-то немаловажную роль играет возможность заказать продукты не для себя лично, а для своих близких.

Челябинск, Виктор Елисеев

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