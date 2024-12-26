Человек из «команды Текслера» встретит Новый год в СИЗО

Суд отправил в СИЗО первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 26 декабря, Тракторозаводский районный суд избрал меру пресечения в отношении первого заместителя главы регионального миндортранса Станислава Харченко.

Напомним, чиновника задержали 24 декабря после обысков у него на рабочем месте и дома. Силовики подозревают его в злоупотреблении должностными полномочиями.

Согласно представленным в суде материалам дела, нарушения могли иметь место при подписании контрактов на капитальный ремонт дороги к Джабыку в 2021 году (контракт стоимостью 478 миллионов рублей получила компания «УралДорСтрой», принадлежащая Нверу Колозяну, в отношении которого расследуется уголовное дело о взятках), а также на ремонт дороги Мисяш – Чебаркуль – трасса М-5 в 2024 году (стоимость работ 174,8 миллиона рублей).

Сам Харченко все обвинения отрицает. Несмотря на это, суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в качестве меры пресечения содержание под стражей. В следственном изоляторе чиновник проведет два месяца – до 25 февраля 2025 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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