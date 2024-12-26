В Челябинске вынесли приговор мужчине, расстрелявшему недруга сына из револьвера

Челябинцу, открывшему огонь в подъезде многоквартирного дома, огласили приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Тракторозаводский районный суд Челябинска признал 47-летнего местного жителя виновным в покушении на убийство и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Драматические события, закончившиеся уголовным делом и судом, развернулись в сентябре 2023 года. Сын челябинца подрался с другим южноуральцем, и отец решил отомстить неприятелю.

Вооружившись самодельным револьвером, он пришел в дом по улице Стройгородок-2, где жил недруг сына, и на лестничной площадке у квартиры не меньше четырех раз выстрелил в него. Стрелял мужчина прицельно, так что был уверен, что убил оппонента. Но челябинца спасли врачи.

Стрелявшего, скрывшегося с места преступления, задержали. В ходе обыска у него дома нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, изготовленные и переделанные самодельным способом.

Судья приговорил мстителя к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.

Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшего о возмещении 160 тысяч рублей материального ущерба и компенсации морального вреда, который оценили в 700 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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