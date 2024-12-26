«Трактор» проигрывает уральское дерби за две минуты

Челябинский «Трактор» уступает в гостях «Автомобилисту» из Екатеринбурга – 1:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судьба встречи между извечными соперниками решилась в две заключительные минуты матча. Хотя с самого начала хозяева владели инициативой.

В первом периоде екатеринбуржцы чаще атаковали и обыграли челябинцев по броскам 11:7. Но закончился игровой отрезок при нулях на табло.

Лишь во второй половине матча и в середине второй двадцатиминутки, на 31-й минуте встречи «Автомобилист» открывает счет. Хозяева располагаются в зоне «Трактора». Джесси Блэкер продвигается к левому борту и отправляет шайбу в центр зоны, откуда Брукс Мэйсек кистевым броском отправляет ее в ворота гостей – 1:0.

Но ничего еще не потеряно. Через полторы минуты Александр Кадейкин подбирает шайбу в средней зоне, устремляется в зону хозяев и резко с кистей пробивает голкипера «Автомобилиста» – 1:1.

Этот счет держится до конца третьего периода. Казалось, все идет к овертайму. Но на 59-й минуте встречи Максим Денежкин врывается в зону челябинцев и резким кистевым броском отправляет шайбу в ворота Зака Фукале – 2:1, и ситуация меняется мгновенно.

«Черно-белым» не остается ничего, кроме как снять вратаря в пользу шестого полевого игрока. И 24 секунды спустя после второго гола екатеринбуржцы снимают все вопросы – 3:1, «Автомобилист» вырывает победу в основное время.

А «Трактор» становится лишь номинальным лидером Востока. У челябинцев одинаковое количество очков с «Салаватом Юлаевым», но у уфимцев две игры в запасе. Уступает «Трактор» по потерянным очкам и казанскому «Ак Барсу».

Челябинск, Виктор Елисеев

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