27 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

27.12.2024, пятница

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

10:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения государственных и иных наград, приуроченную ко Дню спасателя (резиденция губернатора Челябинской области, Цвиллинга, 27)

12:00 Челябинск – Выступление отделения эстрадного пения «Последний час декабря» в рамках выставки работ студентов и преподавателей факультета изобразительного искусства «Радостный свет Рождества» (ЮУрГИИ, ул. Плеханова, 41)

12:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в торжественном собрании, посвященном Дню спасателя Российской Федерации (ГУ МЧС России по Челябинской области, ул. Пушкина, 68)

14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Подарочки» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Снежинка» (в технике изонить) (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Снежинка» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Литературно-познавательный час «История новогодней елки» (Центральная городская детская библиотека имени А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)

17:00 Челябинск – Приемная Деда Мороза и Снегурочки (парк «Металлург» имени О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, модульное здание)

17:00 Челябинск – Состоится презентация авторских песен собственного сочинения в исполнении южноуральских артистов и музыкантов (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, 1-й этаж)

17:00 Челябинск – Праздничное мероприятие «Встречаем Новый год» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)

17:00 Челябинск – Новый год в библиотеке «Куда уходит старый год?» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

17:30 Челябинск – «Единая Россия» проведет вручение новогодних подарков многодетным семьям из Челябинска и Челябинской области (площадь Революции, Ледовый городок)

18:00 Челябинск – Новогодний концерт в клубе классической музыки «Лира (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

18:00 Челябинск – Игровая программа «Остров Сокровищ» на площадке Ледового городка (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

1:00 Челябинск – Открытый новогодний спектакль «Маугли или, Новогодняя ночь в джунглях» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

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