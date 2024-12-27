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Пятница, 27 декабря 2024, 09:37 мск

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Три четверти россиян намерены встретить Новый год дома

Подавляющее большинство жителей России планируют встречать Новый год дома или на даче.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство россиян планируют праздновать наступление нового, 2025 года. Об этом сообщает контрольно-счетная палата Челябинской области со ссылкой на данные ВЦИОМ.

О намерении отмечать Новый год заявили 97% участников опроса. Лишь 3% сказали, что не собираются этого делать.

При этом большинство (76%) планирует встречать Новый год дома. С 2003 года этот формат семейного праздника остается для жителей России наиболее предпочтительным. На даче наступление 2025 года намерены отметить 4% респондентов. В гостях у друзей или родственников будут встречать новый год 5% россиян.

Лишь 2% участников опроса сказали, что собираются праздновать в доме отдыха или в пансионате. Посетить специальные новогодние вечеринки в ресторанах и клубах в ночь с 31 декабря на 1 января планируют менее 1% респондентов. Число тех, кто намерен отметить праздник за рубежом, также не достигает и 1%.

При этом в целом на встречу Нового года россияне собираются потратить в среднем 62 тысячи 655 рублей (+8 тысяч 588 рублей или +16% к данным прошлого года).

Большую часть этой суммы составят траты, связанные с посещением культурно-развлекательных мероприятий, туристическими поездками и прочим – 26 тысяч 536 рублей (+6 тысяч 69 рублей к прошлому году). Новогодний стол, по расчетам участников опроса, обойдется в 13 тысяч 136 рублей (+ 1 тысяча 382 рубля к 2023 году). Еще 22 тысячи 983 рубля (+1 тысяча 137 рублей к прошлому году) россияне намерены потратить на подарки родным и близким.

Челябинск, Виктор Елисеев

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