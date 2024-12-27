В новогодние каникулы ГАИ меняет график работы в Челябинской области

Южноуральцам рассказали, как будут работать регистрационные подразделения ГАИ в новогодние каникулы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, в предстоящие выходные и праздничные дни регистрационные подразделения меняют устоявшийся график работы.

Предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений будет осуществляться во всех регистрационных подразделениях 3 и 4 января. С 9 января они вернутся в обычный режим.

29, 30, 31 декабря, а также 1, 2, 5, 6, 7 и 8 января – выходные дни.

В ГАИ также напоминают, что у жителей Челябинской области появилась возможность задать вопрос по оказанию государственных услуг сотруднику Госавтоинспекции, позвонив на телефон «горячей линии» 8-351-733-13-33.

Южноуральцев проконсультируют по 5 видам госуслуг:

регистрация транспортных средств;

проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений;

выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов;

выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства;

выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Телефону «горячей линии» Госавтоинспекции работает в будние дни: понедельник-четверг – с 8:30 до 17:30, пятница – с 8:30 до 16:15. Перерыв с 12:00 до 12:45.

Челябинск, Виктор Елисеев

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