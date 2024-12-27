Челябинских энергетиков атаковали хакеры

Южноуральцев предупредили о неполадках в сервисах гарантирующего поставщика электроэнергии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», вчера, 26 декабря, инфраструктура компании подверглась вирусной атаке со стороны злоумышленников.

Гарантирующему поставщику удалось стабилизировать ситуацию. Но на данный момент все еще наблюдаются технические неполадки в работе сервисов. Специалисты работают над их восстановлением, заявили в компании.

Представители гарантирующего поставщика рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам и никому не сообщать коды из СМС.

«Произвести оплату счетов можно как обычно в отделениях банков, личных кабинетах, банковских приложениях или напрямую по реквизитам в платежных документах», – заверили в компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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