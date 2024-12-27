«Магнитка» рассталась с нападающим Скоттом Уилсоном

Магнитогорский «Металлург» отказался от канадского форварда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Металлург», нападающий Скотт Уилсон отправился в уфимский «Салават Юлаев» взамен на денежную компенсацию.

«Скотт Уилсон стал игроком «Металлурга» в мае 2024-го года. За нашу команду Скотт провел 30 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков при показателе полезности «+1» и среднем времени на площадке в 13 минут и 49 секунд», – рассказали представители клуба.

Скотт Уилсон родился в 1992 году в Оквилле. В 2014 году дебютировал в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз». В сезоне 2015/2016 годов стал обладателем Кубка Стэнли, хотя большую его часть пропустил из-за травмы. В следующем году вновь получил перстень Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». Это стало вершиной карьеры Уилсона в американском хоккее.

В 2017 году форвард переходит в «Детройт Ред Уингз». Спустя несколько месяцев подписывает контракт с «Баффало Сейбрз», но выступает за клуб нерегулярно. После этого несколько лет играет в различных клубах АХЛ.

В 2022 году переходит в Континентальную хоккейную лигу, подписав контракт с подмосковным «Витязем».

Провел в КХЛ 139 встреч, набрав 78 очков (46 голов и 32 результативные передачи).

Челябинск, Виктор Елисеев

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