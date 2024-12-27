В Златоусте грузовик насмерть сбил подростка на переходе

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 27 декабря, утром в поселке Айский на территории Златоустовского городского округа.
В 8:40 грозовой автомобиль «ЗИЛ», которым управлял 65-летний водитель, сбил 16-летнего юношу, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Молодой человек от полученных травм скончался в больнице.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Челябинск, Виктор Елисеев
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