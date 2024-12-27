Суд обязал челябинскую компанию выплатить 800 тысяч рублей водителю, пострадавшему в ДТП

Специализирующуюся на грузоперевозках фирму из Челябинска обязали выплатить компенсацию пострадавшему в ДТП сотруднику.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, с просьбой вмешаться в надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска обратился сам пострадавший.

Работая водителем-экспедитором в ООО «Темп Автотех» во время одного из рейсов мужчина попал в ДТП и получил тяжелые травмы. В постоянных консультациях врачей и медицинских обследованиях челябинец нуждается до сих пор.

Прокурор обратился в суд с иском о возмещении морального вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей.

Суд удовлетворил требования и взыскал в пользу работника компенсацию морального вреда в 800 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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