С января в Челябинской агломерации запустят два новых автобусных маршрута

В начале года маршрутную сеть Челябинской агломерации ждут изменения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», в январе 2025 года начнут работу два новых маршрута в Копейске и Сосновском районе, а также будут корректированы трассы движения автобусов №8 (в Копейске), №26 (в Челябинске), №33, №85, №300.

«Изменения позволят сократить время в пути на некоторых маршрутах, а также улучшить транспортную доступность отдельных улиц и целых поселков», – заверили представители регулятора.

С 3 января в Копейске начнет работу новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу №12 «Автовокзал – поселок 2-й участок».

Он будет следовать по улицам: Сутягина, проспект Победы, Коммунистический проспект, проспект Ильича, Темника, Калинина, Кирова, автомобильной дороге от Кирова до Забойщиков, Забойщиков, Дундича, Масленникова.

Маршрут будет обслуживаться 1 автобусом малого класса ежедневно. В нем должна быть предусмотрена возможность оплаты проезда по безналичному расчёту, рейсы необходимо отображать на «2ГИС», «Яндекс.Карты». Максимальный срок эксплуатации машины – 7 лет.

Первый рейс от Автовокзала – 6:15, от поселка 2-й участок – 6:40.

Последний рейс от Автовокзала – 20:50, от посёлка 2-й участок – 20:25.

Заезд автобуса №10 в поселок отменяется.

В Сосновском районе запускается автобус №149 «Осиновка – Кременкуль».

Маршрут будет работать по регулируемому тарифу и следовать по улицам: деревня Осиновка – Полевая, Казанская, Центральная;

деревня Малиновка – Советская, Основная;

поселок Северный – Гагарина, Энтузиастов;

автомобильная дорога Шершни – Северный – автодорога Обход города Челябинска;

село Кременкуль – Дорожная, Уральская, Набережная, Лесная, Ленина.

С 3 января маршрут будет обслуживаться 1 автобусом малого класса ежедневно. Он должен отображаться на «2ГИС», «Яндекс.Карты», а также обеспечивать возможность оплаты проезда по безналичному расчету.

Расписание маршрута №149 составлено таким образом, чтобы обеспечить пересадку на маршрут №208 «Полетаево – Долгодеревенское» в Кременкуле.

Кроме того, маршрут автобуса №26 «ЧВВАКУШ – Агроуниверситет» продлевается по проспекту Ленина от ЮУрГУ до Агроуниверситета, в остальном – без изменений.

Автобус №33 «Фатеевка – Парк Гагарина» изменит схему движения в Ленинском районе и пойдет по улицам Лизы Чайкиной и Масленникова, в остальном – без изменений.

Автобус 85 «Мамина – Новосинеглазово» пойдет в Тракторозаводском районе по улице Первой Пятилетки вместо Салютной, в остальном – без изменений.

Маршрут автобуса №300 продляется от Большого Баландино до Прохорово и будет теперь обозначаться «Челябинск – Прохорово».

Подробное расписание будет размещено на сайте gortrans74.ru.

Автобус №8 «Автовокзал – ЭТС» в Копейске пойдет по проспектам Ильича и Славы вместо улиц Темника и Калинина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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