Преподаватель из Челябинска «спрятала» 640 тысяч рублей после звонка «из силового ведомства»

Челябинка поверила мошенникам, связавшимся с ней сначала от имени начальства, а затем – от «силовиков».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Металлургический» в Челябинске поступило сообщение от 56-летней местной жительницы о том, что у нее мошенническим путем были похищены 640 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что в одном из мессенджеров ей поступило сообщение якобы от ее руководителя: начальник говорил, что сотрудниками силового ведомства проводят в отношении нее проверку. Далее с ней связался мужчина, представившийся сотрудником этого ведомства, и сообщил, что на ее имя оформлен кредит, и все деньги переведены на счет другого государства. Чтобы предотвратить мошеннические действия, необходимо перевести свои сбережения на «безопасный счет».

Поверив мошеннику, преподаватель сняла деньги и через банкомат перевела их на указанные номера. Когда деньги не вернулись на ее счет, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Сотрудники полиции обращают особое внимание южноуральцев на эту схему дистанционного мошенничества. «Сообщения поступают от контактов в мессенджере, зачастую от руководителей. Номер телефона и аватарка контакта полностью принадлежат реальному человеку, указанному в телефонной книге. Но он не знает о том, что его взломали мошенники и завладели аккаунтом в мессенджере, уведомления об этом ему не приходят. Лишь через какое-то время, когда гражданин хочет воспользоваться мессенджером, он обнаруживает, что не может этого сделать, – рассказали представители ГУ МВД по Челябинской области. – Пока пользователь звонит в поддержку и восстанавливает свой аккаунт, проходит некоторое время, достаточное для мошенников, чтобы осуществить рассылку недостоверной информации».

Полицейские рекомендуют быть бдительными во всех случаях, когда просят денежные средства не только путем телефонных звонков, но и сообщений в мессенджерах. Лучшей профилактикой в данных ситуациях является личный звонок тому абоненту, от которого поступает просьба в перечислении денежных средств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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