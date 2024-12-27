Производители заявили о подорожании соков, воды и газировки с нового года

Производители напитков предупредили торговые сети об увеличении отпускных цен.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», производители безалкогольных напитков уведомили ритейлеров о повышении отпускных цен с января 2025 года. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».
Так, компания «Мултон Партнерс» заявила о росте стоимости соков на 9,3%, кофе – на 11,3. «Рычал-Су» прибавит на 15% в среднем по России, при этом в некоторых регионах рост будет более резким. О грядущем повышении заявили также «Боржоми», «Сады Придонья», «Черноголовка» и «Маркет-трейд».
Увеличение отпускных цен объясняют подорожанием сырья, упаковки, ростом затрат на логистику и повышением ставки рефинансирования ЦБ. Кроме того, в 2025 году будет повышен акциз на сахаросодержащие напитки.
Челябинск, Виктор Елисеев
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