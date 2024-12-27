В Челябинске вынесли приговор проректору педагогического университета

Проректору ЮУрГГПУ, обвинявшемуся в получении взяток, огласили приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Курчатовский районный суд признал проректора по финансам и экономике Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Павла Рябчука виновным в получении взяток.

Напомним, Рябчука и заместителя директора Профессионально-педагогического института института (ППИ, входит в структуру вуза) Антона Семченко задержали в январе прошлого года.

Проректора обвинили в 11 эпизодах получения взяток от студентов ППИ на общую сумму 250 тысяч рублей. Семченко – в 13 эпизодах: от своих студентов он получил, по версии следствия, свыше 313 тысяч рублей. Деньги сотрудники вуза получали положительные оценки за контрольные работы, зачеты, экзамены, учебные, производственные и преддипломные практики, защиты, а также написание вместо студентов выпускных квалификационных работ и даже за гарантированное получение заранее определенного билета для сдачи государственного экзамена.

Курчатовский районный суд приговорил Павла Рябчука к четырем годам лишения свободы условно.

Ранее Калининский районный суд вынес при говор и по делу Семченко: он должен заплатить штраф в два миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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