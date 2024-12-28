28 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

28.12.2024, суббота

10:30 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению новогоднего интерьерного украшения «Семейное волшебство: «Символ года» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

10:45 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

11:00 Челябинск – Клуб «Литературная мастерская»: «Новый год и Рождество в художественной литературе» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

11:00 Челябинск – Арт-клуб «Под зонтом» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

13:00 Челябинск – Откроется приемная Деда Мороза и Снегурочки (парк «Металлург» имени О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, модульное здание)

13:00 Челябинск – Настольные игры: играем в нарды (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

13:00 Челябинск – Творческая мастерская «Островок рукоделия» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

14:00 Челябинск – Новогодняя встреча в воскресной студии «Литературная мастерская» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

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