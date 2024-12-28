В Челябинске вводят «новогодний» график работы общественного транспорта

Челябинцам рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогодние каникулы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в наступающие новогодние каникулы автобусы, трамваи и троллейбусы поменяют график работы.

29, 30 и 31 декабря общественный транспорт работает по расписанию выходного дня.

1 и 2 января значительная часть маршрутов будут ходить по измененному расписанию.

Автобусы №№ 1, 3, 5, 10к, 14, 15, 22а, 31, 41, 45, 56а, 123, 125, 483 – работают по расписанию выходного дня.

Автобусы № 2, 4, 7, 8, 9, 18, 19, 23, 24, 30, 33, 34, 42, 43, 47, 51, 58, 64, 71, 81, 128, 130, 172, 132, 136к, 158к, 213, 214, 300, а также трамваи и троллейбусы будут ходить по измененному расписанию. Расписание будет размещено на gortrans74.ru.

Автобусы №11, 28, 35, 44, 52, 61, 72, 74, 78, 129, 204, 212, 300, а также трамваи №№18, 20 выйдут на маршруты со 2 января.

Челябинск, Виктор Елисеев

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