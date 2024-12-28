Часть маршрутов в Челябинске и пригородах останутся в первые дни нового года на приколе

Почти три десятка маршрутов Челябинской агломерации выйдут на работу после 2 января.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в наступающие новогодние каникулы автобусы, трамваи и троллейбусы поменяют график работы.

29, 30 и 31 декабря общественный транспорт работает по расписанию выходного дня.

1 и 2 января значительная часть маршрутов будут ходить по измененному расписанию. Часть маршрутов работать не будут.

Автобусы и трамваи начнут выходить на линию по следующему графику:

с 3 января:

в Челябинске автобусы 25т, 26, 27, 32, 48, 61, 76, 91, 141, 142, 150, 492, трамвай 12;

в Копейске автобусы 6 (по проспекту Славы), 12;

в Сосновском районе – автобусы 131, 149, 208.

С 5 января вернется к работе автобус №203.

С 9 января в Челябинске выйдут на свои маршруты автобусы 13к, 80, 176, трамвай 10. В Копейске – автобусы 8, 19а.

С 11 января возобновить работу автобус 195 (бывший 95, Чичерина – Преображенское кладбище).

Челябинск, Виктор Елисеев

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