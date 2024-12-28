Южноуральцу, спалившему дом бывшей, вынесли приговор

В Челябинской области огласили приговор мужчине, спалившему по пьяни дом бывшей сожительницы.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Каслинский городской суд признал ранее судимого 56-летнего местного жителя виновным в умышленном уничтожении чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенном путем поджога.
В суде установлено, что в сентябре 2024 года в селе Багаряк мужчина среди бела дня пришел к дому бывшей сожительницы. Южноуралец решил отомстить женщине. Так как был он изрядно подвыпивши, а недавно еще и поругался с бывшей, возражений герой придумать не смог.
В результате дом полностью сгорел, причиненный ущерб составил свыше 1 миллиона рублей.
Сазначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Исковое заявление потерпевшей по уголовному делу о возмещении причиненного преступлением ущерба удовлетворено в полном объеме.
Челябинск, Виктор Елисеев
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